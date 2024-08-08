«Оргазм сердца»: Анфиса Чехова рассказала о кардинальных изменениях в жизни
Благодаря йоге телеведущая Анфиса Чехова испытала оргазм сердца
Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина
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Популярная телеведущая сделала открытие, которое заставило ее «очнуться ото сна».
Телеведущая Анфиса Чехова открыла для себя мир духовных практик, а именно — практику по активации Кундалини. Благодаря этому знаменитость смогла получить «оргазм сердца» и выпустить подавленные эмоции. Об этом она рассказала в личном блоге в соцсетях, опубликовав видео с обучением.
Активация Кундалини — это эзотерическая практика из йоги, цель которой заключается в «пробуждении» внутренней энергии. Сознание очищается от страхов и тревоги. Знаменитость считает, что это может помочь человеку измениться в лучшую сторону, избавиться от болезней, а также выпустить наружу заблокированные в теле эмоции.
«Когда я активировала энергию Кундалини в первый раз, это было на Бали. <…> Тогда я впервые испытала, я называю это „оргазм сердца“. Это такое незабываемое ощущение, когда тебе кажется, что у любви нет начала и конца и нет определенных объектов. Из нее соткано все живое, и ты одна из капель в океане этой любви», — поделилась впечатлениями Чехова.
Звезда призналась, что теперь кардинально мир изменился, а она сама будто очнулась от долгого и тревожного сна.
Ранее 5-tv.ru сообщил, почему Анфиса Чехова скрывает своих ухажеров.
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