«Оргазм сердца»: Анфиса Чехова рассказала о кардинальных изменениях в жизни

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 906 0

Благодаря йоге телеведущая Анфиса Чехова испытала оргазм сердца

«Оргазм сердца»: Анфиса Чехова рассказала о кардинальных изменениях в жизни

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Популярная телеведущая сделала открытие, которое заставило ее «очнуться ото сна».

Телеведущая Анфиса Чехова открыла для себя мир духовных практик, а именно — практику по активации Кундалини. Благодаря этому знаменитость смогла получить «оргазм сердца» и выпустить подавленные эмоции. Об этом она рассказала в личном блоге в соцсетях, опубликовав видео с обучением.

Активация Кундалини — это эзотерическая практика из йоги, цель которой заключается в «пробуждении» внутренней энергии. Сознание очищается от страхов и тревоги. Знаменитость считает, что это может помочь человеку измениться в лучшую сторону, избавиться от болезней, а также выпустить наружу заблокированные в теле эмоции.

«Когда я активировала энергию Кундалини в первый раз, это было на Бали. <…> Тогда я впервые испытала, я называю это „оргазм сердца“. Это такое незабываемое ощущение, когда тебе кажется, что у любви нет начала и конца и нет определенных объектов. Из нее соткано все живое, и ты одна из капель в океане этой любви», — поделилась впечатлениями Чехова.

Звезда призналась, что теперь кардинально мир изменился, а она сама будто очнулась от долгого и тревожного сна.

Ранее 5-tv.ru сообщил, почему Анфиса Чехова скрывает своих ухажеров.

+23° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
85.95
0.79 93.84
0.81
Космический план успеха: может ли натальная карта изменить судьбу человек...

Последние новости

14:16
«Желание подражать»: в Южной Корее обвинили КНДР в борьбе с музыкой BTS
14:04
Часов Яр и Ивано-Дарьевка: ВС РФ занимают более выгодные позиции в ДНР
13:56
В Курскую область прибыли врачи Центра медицины катастроф
13:44
Лоббировал интересы: всплыло еще одно преступление Хантера Байдена
13:35
Суд сократил срок ареста главному кадровику Минобороны Кузнецову
13:27
Машина времени существует: как выглядели автобусы Москвы 100 лет назад

Сейчас читают

Ликвидировали до 400 боевиков: ВС РФ продолжают бои с ВСУ на курском направлении
YouTube — все? Некоторые россияне заявили о прекращении работы площадки
«Спасибо, что переживаете»: военкор Поддубный вышел на связь после ранения
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака