«Оргазм сердца»: Анфиса Чехова рассказала о кардинальных изменениях в жизни

Популярная телеведущая сделала открытие, которое заставило ее «очнуться ото сна».

Телеведущая Анфиса Чехова открыла для себя мир духовных практик, а именно — практику по активации Кундалини. Благодаря этому знаменитость смогла получить «оргазм сердца» и выпустить подавленные эмоции. Об этом она рассказала в личном блоге в соцсетях, опубликовав видео с обучением.

Активация Кундалини — это эзотерическая практика из йоги, цель которой заключается в «пробуждении» внутренней энергии. Сознание очищается от страхов и тревоги. Знаменитость считает, что это может помочь человеку измениться в лучшую сторону, избавиться от болезней, а также выпустить наружу заблокированные в теле эмоции.

«Когда я активировала энергию Кундалини в первый раз, это было на Бали. <…> Тогда я впервые испытала, я называю это „оргазм сердца“. Это такое незабываемое ощущение, когда тебе кажется, что у любви нет начала и конца и нет определенных объектов. Из нее соткано все живое, и ты одна из капель в океане этой любви», — поделилась впечатлениями Чехова.

Звезда призналась, что теперь кардинально мир изменился, а она сама будто очнулась от долгого и тревожного сна.

Ранее 5-tv.ru сообщил, почему Анфиса Чехова скрывает своих ухажеров.