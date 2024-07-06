«Круговорот мужчин»: почему Анфиса Чехова скрывает своих ухажеров
Анфиса Чехова: не хочу демонстрировать круговорот мужчин в моей жизни
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
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С кем известная телеведущая состоит в отношениях?
Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что скрывает своих ухажеров, потому что не хочет демонстрировать «круговорот мужчин в ее жизни». Об этом сообщила в беседе с журналом Леди Mail.ru.
«Одно дело — представить публике будущего супруга или того, от кого ты ждешь ребенка, и другое — демонстрировать круговорот мужчин в своей жизни. А у меня этот круговорот достаточно большой!» — рассказала телеведущая.
По ее словам, она до сих пор в поисках идеального партнера для себя. И встречается со многими мужчинами, чтобы методом проб и ошибок понять, насколько ей подходит человек. Но если она понимает, что игра не стоит свеч, тут же с ним расстается.
Поэтому сообщать общественности о каждом таком неудачном выборе не считает нужным.
«Это как решить похудеть и каждый раз, когда садишься на новый тренажер, оповещать об этом всех окружающих, мол, смотрите, я сейчас с его помощью как похудею! Так ты и расскажи, когда похудеешь, зачем заранее-то болтать?» — заявила Чехова.
Также звезда не отрицает, что если найдет своего избранника, то захочет снова стать мамой. У телеведущей есть сын Соломон, которому уже 12 лет.
Ранее 5-tv.ru сообщил, как Анфиса Чехова боролась с депрессией.
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