«Круговорот мужчин»: почему Анфиса Чехова скрывает своих ухажеров

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 83 0

Анфиса Чехова: не хочу демонстрировать круговорот мужчин в моей жизни

«Круговорот мужчин»: почему Анфиса Чехова скрывает своих ухажеров

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

С кем известная телеведущая состоит в отношениях?

Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что скрывает своих ухажеров, потому что не хочет демонстрировать «круговорот мужчин в ее жизни». Об этом сообщила в беседе с журналом Леди Mail.ru.

«Одно дело — представить публике будущего супруга или того, от кого ты ждешь ребенка, и другое — демонстрировать круговорот мужчин в своей жизни. А у меня этот круговорот достаточно большой!» — рассказала телеведущая.

По ее словам, она до сих пор в поисках идеального партнера для себя. И встречается со многими мужчинами, чтобы методом проб и ошибок понять, насколько ей подходит человек. Но если она понимает, что игра не стоит свеч, тут же с ним расстается.

Поэтому сообщать общественности о каждом таком неудачном выборе не считает нужным.

«Это как решить похудеть и каждый раз, когда садишься на новый тренажер, оповещать об этом всех окружающих, мол, смотрите, я сейчас с его помощью как похудею! Так ты и расскажи, когда похудеешь, зачем заранее-то болтать?» — заявила Чехова.

Также звезда не отрицает, что если найдет своего избранника, то захочет снова стать мамой. У телеведущей есть сын Соломон, которому уже 12 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как Анфиса Чехова боролась с депрессией.

+17° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
88.13
0.01 95.57
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:02
«Кото-строфа» на Даунинг-стрит: кошка нового премьера Британии составит конкуренцию Ларри
5:40
Таблетки из лопуха и корпоративы: чем сейчас занимаются сбежавшие в Штаты звезды 90-х
5:18
В Россию из лагеря беженцев в Сирии вернулись 20 детей
4:54
История показала: как вхождение Белоруссии в ШОС укрепило безопасность Евразии
4:32
Привлекательный актив: за что США борются на Украине на самом деле
4:06
Совершенствуют тактику: какие сюрпризы приготовили ВС РФ в зоне спецоперации

Сейчас читают

«Открытый факт»: Захарова об издевательствах ВСУ над российскими военнопленными
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака