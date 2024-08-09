Энергии неопределенности: прогноз Таро на неделю с 12 по 18 августа

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 12 по 18 августа.

Основная энергия недели (Карта Таро — Шестерка Мечей)

Фото: 5-tv.ru

Энергии недели будут переменчивы и варьироваться от напряжения до ясности ума. То есть здесь нужно выбрать, что для вас важнее — напряжение или понимание и ясность. Карта сулит потерю фокуса и непонимание — куда идти дальше.

Ясность ума поможет выбрать сознательный путь и двигаться в правильном направлении. Поэтому задайте себе вопрос: куда я иду, почему и кто со мной рядом. В целом, энергии недели будут неопределенными. Наша с вами задача — смотреть на все через разум и ясность ума.

Прогноз финансов недели (Карта Таро —Тройка Жезлов)

Фото: 5-tv.ru

Жезлы — это всегда про действия. Это также планирование, прописывание целей, связанных с финансами. Командная работа поможет увеличить доход. В целом, на этой неделе перед вами откроются большие перспективы. Действуйте — и все получится.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Рыцарь Кубков)

Фото: 5-tv.ru

Ждите любовный порыв. Кроме того, Рыцарь — это некая дорога и перемещение. Неделя обещает быть эмоциональной. Делайте шаги навстречу друг другу, общайтесь. Можете смело отдаться любовному порыву.

В целом, карта сулит изобилие и различные блага. Время также благоприятно для путешествий с друзьями.

Совет на неделю (Карта Таро — Король Мечей)

Фото: 5-tv.ru

Король Мечей — карта разума и ясности мысли. На этой неделе стоит сдерживать свои эмоции и добавлять больше ясности в свои мысли. Контролируйте все, о чем вы думаете и что говорите. Карта также может указывать на появление напряжения.

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