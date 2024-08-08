Правда или миф? Можно ли ставить горячую еду в холодильник

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 31 0

Доктор наук Шевелева: горячая еда в холодильнике нарушает его терморегуляцию

Правда или миф? Можно ли ставить горячую еду в холодильник

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel/photothek via w

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И что будет, если нарушить правило?

Американские ученые пришли к выводу, что горячую еду не нужно остужать и сразу можно ставить в холодильник. Однако, по словам доктора медицинскин наук Светланы Шевелевой, все-таки стоит дождаться, пока пища станет хотя бы комнатной температуры. Об этом специалист рассказала в KP.RU.

По ее словам, жар от горячей еды может нарушить терморегуляцию внутри холодильника, что приведет к изменению условий хранения других продуктов. А это, в свою очередь, создаст благоприятную среду для развития различных болезнетворных бактерий.

«Среди таких микроорганизмов, к сожалению, есть и патогенные, например, листерии моноцитогенные, которые могут вызвать такое заболевание как листериоз. Это инфекция с пищевым путем передачи, а микроб, ее вызывающий, способен размножаться при температуре от плюс одного до минус десяти градусов», — объясняет эксперт.

Опасность заключается еще и в том, что отравиться можно даже не тем блюдом, которое поставили в холодильник в горячем виде, а другим продуктом, что лежал на полке дольше.

Кстати, любое приготовленное блюдо нельзя оставлять при комнатной температуре дольше, чем на два часа. Специалист уточняет, что в этот промежуток времени микроорганизмы находятся в так называемом «тепловом шоке» и не могут размножаться.

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