Экс-разведчик США подвергается преследованию — из-за связей с Россией. Скотт Риттер заявил, что обыск, который прошел в его доме накануне, — это очередной акт запугивания.

Агенты ФБР нагрянули к нему в дом, сфотографировали машины и вынесли из дома Риттера более двух десятков коробок. Официальная причина — нарушение закона о регистрации иностранных агентов.

Сам бывший разведчик заявляет, что эти обвинения — лишь отговорка. О настоящей причине знает корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Вот так это у них бывает: не спеша, толкая друг друга боками, сотрудники ФБР обыскивают автомобили Скотта Риттера и его жены. В доме тоже побывали. Вынесли несколько десятков коробок. Вежливо, спокойно, в черных перчатках. Хозяин дома претензий не имеет.

«Все было очень профессионально. К тем, кто обыскивал, у меня вопросов нет. А вот те, кто выдал ордер, хотели запугать меня. Речь о том, что я якобы нарушаю закон об иностранных агентах. Но я ничего не нарушал. Пусть прочитают переписку в изъятых гаджетах, мне нечего скрывать», — рассказал бывший американский разведчик, офицер морской пехоты США Скотт Риттер.

Кадры работы спецслужб, к которым американский телезритель привык. Вот только у этого обыска не было громкого повода. Риттеру не предъявляли публичных обвинений, и сам он не провоцировал скандал. Просто рассказывал свою, отличную от официальной американской версию украинского конфликта. Этот канал власти решили прикрыть.

«Операция против Скотта Риттера началась давно. Его сняли с самолета в Петербург несколько недель назад. Отобрали у него паспорт. Теперь этот обыск. Дело в том, что Скотт говорит правду о конфликте России и Украины. И поэтому он — заноза в боку Байдена», — считает американский политолог Скотт Беннетт.

Как, оказывается, легко вызвать гнев американской администрации. В этот раз Скотт Риттер не смог прилететь в Петербург на международный экономический форум. Но в России бывал часто. Посещал в том числе и Донбасс. Был и в Москве. В эксклюзивном интервью «Известиям» рассказывает о сути украинского конфликта и роли в нем США.

«Минские соглашения, подписанные Франциией, Германией и Украиной оказались обманом. Они позволили США и НАТО выиграть время и подготовить украинскую армию», — отметил Риттер.

Риттер всегда отличался своим особым мнением и никогда не боялся его высказывать. Нес службу в американской разведке. В 90-х был инспектором миссии, что искала в Ираке оружие массового поражения. Скотт был недоволен методами американской администрации. Дошло до скандала. Сенатору Байдену тогда пришлось применить все свое красноречие.

«Мы должны были выполнить нашу миссию. В этом политика США, но нам не дали этого сделать», — выступил тогда Риттер.

«Со всем уважением, Скотт. Эта ответственность выше вашего оклада. Не вам решать, начинать войны или нет», — парировал ныне президент США Джо Байден.

Вот и теперь Скотт Риттер явно мешает правящей американской верхушке. Его высказывания о скорой победе России над Украиной, и позиция за улучшение отношений между Россией и США — злят Белый Дом. В Штатах так нельзя уже несколько лет.

«Люди, что стоят у руля в США, вероятно, считают, что слова Скотта Риттера помешают им во время выборов. Скотт выступает за улучшение отношений с русскими. Но власти США Россию пытаются демонизировать», — убежден политический аналитик Гарланд Никсон.

В США теперь не принято вспоминать о пресловутой «первой поправке». С неугодными борются любыми способами. Так, журналиста Гонсало Лиру американские власти даже не попытались вызволить из украинской тюрьмы. Просто этот гражданин США открыто рассказывал о киевских нацистах и критиковал киевский режим. А потом в киевских застенках с молчаливого согласия госдепа погиб.

Со Скоттом Риттером ситуация другая. И другие инструменты давления. Судя по всему, попытаются повесить ярлык «русского агента». Но его это не особо пугает.

Бывший разведчик осторожен в формулировках. Но формулировать обещал продолжить.