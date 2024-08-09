«Будем мочить в сортире»: Успенская прокомментировала суд с Филиппом Киркоровым

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 232 0

Суд начал рассмотрение иска Любови Успенской против Филиппа Киркорова

«Будем мочить в сортире»: Успенская прокомментировала суд с Филиппом Киркоровым

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Артисты до сих пор не могут договориться, кто из них «женоненавистник», а кто — «попрошайка».

Суд начал рассмотрение иска певицы Любови Успенской против короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Об этом артистка сообщила в личном блоге в соцсетях.

 «Как там говорил наш президент: «Будем мочить в сортире?» — заявила исполнительница.

По словам Успенской, она в жизни бы не затеяла подобное судебное разбирательство, однако ей необходимо защитить свою честь.

«Если уж на меня напали, то я обороняюсь», — сказал она.

Успенская также выразила благодарность своему адвокату Елене Сениной за ее поддержку.

Конфликт двух артистов начался несколько месяцев назад с того, что Успенская в интервью называла Киркорова женоненавистником. В ответ на это Киркоров потребовал опровергнуть эти слова, а позже подал в суд на певицу и потребовал с нее десять миллионов рублей.

Певица не стала брать свои слова обратно и подала ответный иск на ту же сумму 8 июня. Теперь и Успенская требует с Киркорова моральную компенсацию в размере десяти миллионов рублей.

Речь идет об интервью поп-короля, где он также заявлял, что артистка «клянчила шмотки» у него и назвал ее «попрошайкой».Позже певица припомнит ему эти оскорбления и назовет его обиду на слова про «женоненавистника» политикой двойных стандартов.

В июле этого года суд взыскал с Успенской почти 280 тысяч рублей в пользу Киркорова.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошло предварительное заседание по иску Успенской против Киркорова.

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