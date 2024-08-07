«Чтобы дал опровержение»: Успенская продолжает судиться с Киркоровым

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 45 0

Адвокат Сенина: Успенская требует от Киркорова публичных извинений

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Адвокат певицы рассказала, как прошло предварительное заседание.

В Таганской районном суде Москвы прошло предварительное заседание по иску певицы Любви Успенской к коллеге Филиппу Киркорову о защите чести и достоинства. Об этом рассказала адвокат знаменитости Елена Сенина в беседе с 5-tv.ru.

Причиной для подачи иска стали громкие высказывания короля российской эстрады:

«Выклянчивала у меня шмотки, подарки. Попрошайка», — заявлял ранее Киркоров.

Елена Сенина рассказала, что прошедшее заседание удовлетворило все требования Успенской.

«Сегодняшнее заседание прошло положительно, были удовлетворены все наши ходатайства и о приобщении документов к материалам дела, и об уточнении исковых требований, и о вызове допроса свидетелей. Все, чего мы хотели добиться от сегодняшнего судебного заседания — мы добились», — отметила она.

Сенина добавила, что суд в связи с заявленными ходатайствами отложил слушание до 23 сентября. По словам адвоката, Любовь Успенская требует от Филиппа Киркорова признать порочащую информацию несоответствующей.

«У нее заявлены требования об опровержении со стороны Киркорова — опровержении публичном. То есть на всех доступных ему официальных каналах, чтобы он дал это опровержение. И компенсация морального вреда», — подчеркнула специалист.

Судебные разбирательства между коллегами начались после того, как Успенская назвала в одном из интервью Киркорова «женоненавистником». Артист подал на нее в суд, потребовал десять миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба и назвал певицу «попрошайкой». Успенская, в свою очередь, подала ответный иск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Успенская решила подорвать репутацию Киркорова.

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