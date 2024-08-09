«Под одну гребенку»: Волочкова испугалась запрета на выступления в нетрезвом виде
Волочкова назвала бредом запрет для артистов на выступления в нетрезвом виде
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
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Какой альтернативный вариант предложила знаменитость?
Возмущение выразила балерина Анастасия Волочкова в ответ на предложение депутатов Государственной думы запретить артистам выступать в состоянии алкогольного опьянения. Об этом знаменитость написала в своем личном блоге в социальных сетях.
«Почему из-за каких-то некоторых людей нужно устраивать позорище артистам, которые преподносят высокое искусство в массы? Которые тратят часы ежедневные, чтобы поддерживать форму, профессионализм? Просто под одну гребенку сейчас загребают. Это реально бред», — отметила танцовщица.
Балерина считает подобные меры неэффективными. По ее словам, запреты не решат проблему. Анастасия предложила альтернативный подход: призвать артистов к ответственности и совести.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова высказалась о скандальном выступлении Глюк’oZа.
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