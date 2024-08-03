«Нужно уважать зрителя»: Волочкова высказалась о скандальном выступлении Глюк’oZа

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 28 0

Волочкова осудила скандальное поведение Глюк’oZа на концерте

Фото, видео: © РИА Новости / Евгения Новоженина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Балерина назвала певицу своей подругой.

Балерина Анастасия Волочкова осудила скандальное выступление певицы Глюк’oZа на концерте в Красноярске. Об этом она эксклюзивно рассказала 5-tv.ru на фестивале «Новое Радио ДВИЖ».

«Вы знаете, я дружу с Наташей, но я могу сказать, без называния имен, я не поддержу артиста, который не оказывает уважения к своему зрителю», — отметила звезда.

Себя в такой ситуации Волочкова просто не может представить.

«Я не представляю себя на пуантах в нетрезвом состоянии на сцене. Вообще-то, это невозможно. Я еще больше ценю свое искусство. Шоу-бизнес — это, знаете, когда с микрофоном да под фанеру, а на пуантах невозможно под фанеру и в пьяном виде», — сказала балерина.

Анастасия Волочкова считает, что лишь иногда можно себе позволить лишнего.

«В жизни мы можем делать все что угодно. Меня саму много раз обвиняли, что я алкоголик. Простите, я три часа каждый день в балетном зале. Я танцую по три шоу в месяц большие, а в своем доме я могу делать все, что я хочу. И здесь я сейчас пойду и выпью бокал своего любимого просекко, но я уже спела песню. Я уже отработала! После можно все, но есть артисты, которые считают, что им можно все даже без того, что они отработали. В этом и разница. Поэтому, как говорит Прохор Шаляпин, после всех этих „голых вечеринок“, пьянок и гулянок на сцене, мы с ним — святые люди», — заключила звезда.

21 июля стало известно о скандальном выступлении певицы Натальи Чистяковой, более известной как Глюк'oZa, на праздничном концерте в Красноярске. Зрители писали, что она была явно в нетрезвом состоянии. Кроме того, во время выступления знаменитость вела себя неадекватно и трогала себя за интимные места.

Ранее 5-tv.ru писал, как отреагировал Фадеев на скандальный концерт Глюк’оZы. В свете произошедшего, звездный продюсер решительно настроен забрать всю свою интеллектуальную собственность обратно.

+15° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
85.70
-0.08 92.83
-0.02
Луна в гармоничном аспекте с Сатурном: как лучше провести 2 августа

Последние новости

2:00
«Гастроэнтерит и гепатит»: почему нельзя купаться в фонтанах
1:40
Есть жертвы: теракт совершен на пляже Могадишо
1:20
«Нужно уважать зрителя»: Волочкова высказалась о скандальном выступлении Глюк’oZа
1:00
«Солнечные» качества: что лучше всего развивать в себе знакам зодиака
0:40
Возможна эскалация? Почему конфликт между Индией и Китаем в Гималаях не угасает
0:20
В финале по женскому боксу на ОИ будут сражаться мужчины — как такое возможно?

Сейчас читают

Сенатора Савельева арестовали на два месяца
101 год со дня рождения «тети Вали»: легендарную телеведущую любили миллионы, а она всеми забытая умерла в поселке Ульяновской области
Чем теплее, тем ярче? Можно ли получить оргазм, занимаясь сексом в носках
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака