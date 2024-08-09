Жителей белгородской Колотиловки призвали покинуть село из-за обстрелов ВСУ

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 20 0

Губернатор региона Вячеслав Гладков лично контролирует ситуацию в населенном пункте.

Жителей белгородской Колотиловки призвали покинуть село из-за обстрелов ВСУ

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области

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Жителям села Колотиловка в Белгородской области (Краснояружский район) порекомендовали временно переехать из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Несмотря на риски, некоторые местные продолжают жить в селе и ведут хозяйство. Об этом в своем Telegram-канаде написал глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор подчеркнул, что в последнее время количество атак только увеличивается.

«Вместе с главой района Андреем Егоровичем Миськовым прошли по улицам, проговорили с людьми, которые все еще остаются в населенном пункте. Попросил их покинуть село на время, пока здесь опасно», — сказано в публикации.

По словам Гладкова, селяне не хотят оставлять животных и свои дома без присмотра. Поэтому после обсуждения с ними необходимых мер поддержки губернатор пообещал, что раз в день бойцы самообороны будут кормить собак, кур и скот. Кроме того, людям нужна помощь с вывозом имущества.

Кто-то не может покинуть Колотиловку из-за страха потерять работу. Так, женщина попросила высокопоставленных чиновников отпросить ее супруга со службы, чтобы он смог перевезти близких в безопасное место. Миськов решил вопрос одним звонком работодателю, семья собралась в дорогу в тот же день. Гладков также побывал в пункте временного размещения (ПВР), где селяне поблагодарили за предоставленные им условия.

Сообщения об очередной атаке регулярно появляются в соцсетях Гладкова. Губернатор предупреждает жителей региона об ударах и регулярно отчитывается о принятых мерах. Заверяет, что все ответственные сотрудники администраций не покидают свои посты и следят за обстановкой.

Ранее 5-tv.ru писал о состоянии пострадавшего при атаке дрона в Курской области военкора Евгения Поддубного.

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