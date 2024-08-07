«Молимся»: что известно о состоянии раненного в Курской области военкора Поддубного

Журналист отправился в приграничный регион, чтобы освещать ситуацию в Суджанском районе и окрестностях.

Военный корреспондент ВГТРК, ведущий Евгений Поддубный получил тяжелые ранения после удара беспилотника по машине, в которой он находился. Сейчас журналист находится в больнице в Курской области, сообщил ведущий «России 24».

Врио губернатора региона Алексей Смирнов отметил, что Поддубный пришел в сознание, уже начал получать все необходимое лечение.

«Евгений Поддубный жив! Пришел в сознание, получает все необходимое лечение в одной из больниц Курска. Молимся за его здоровье!» — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

ВГТРК уточняет, что журналист находится в реанимации. Сейчас врачи планируют телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров.

Евгений Поддубный родился 22 августа 1983 года в Белгороде. Он известен как военный корреспондент, автор документальных фильмов и специальных репортажей на одном из федеральных каналов.

Поддубный работал во многих горячих точках: в Цхинвале в 2008-м, у него были командировки в Сирию, Афганистан, на Украину. В 2018 году получил звание Заслуженного журналиста Российской Федерации.

Прорваться на территорию России Вооруженные силы Украины (ВСУ) решили 6 августа через границу в Курской области. Силами российской армии и приграничных войск ФСБ украинские боевики были оттеснены от границы, большинство из них ликвидировано.

В тот же день мирные районы региона подверглись массированным обстрелам со стороны киевского режима. В результате ранения получил 31 человек, в том числе шесть детей. Один из малышей — двухлетний мальчик — потерял из-за зверств киевского режима маму. А также было повреждено имущество граждан: дома и автомобили.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как уничтожали технику ВСУ в приграничье Курской области.