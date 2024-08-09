«Москва 2030»: летающее такси и суперпоезд можно создать на Тверском бульваре

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 30 0

Тверской бульвар «Москвы 2030» станет мастерской моды и транспорта будущего

«Москва 2030»: летающее такси и суперпоезд можно создать на Тверском бульваре

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Гостей ждет множество мастер-классов, связанных с будущим столицы.

Жителей и гостей столицы приглашают посетить форум-фестиваль «Территория будущего — Москва 2030», в рамках которого на Тверском бульваре проведут мастер-классы. Для посетителей представят инновации в сфере транспорта и фешен-индустрии. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

С 9 по 11 августа в архитектурном бюро у памятника Сергею Есенину гости смогут посетить серию мастер-классов.

Под руководством преподавателей они соорудят макет футуристичного вокзала со светодиодной подсветкой. Распишут автомобиль будущего, оформят дизайн летающего такси и задекорируют умный, скоростной поезд с электродвигателем.

Кроме того, на Тверском бульваре откроется дизайн-студия, где гости изучат современные тенденции в моде и создадут элементы образа. Участники вместе с педагогом изготовят стильное портмоне и создадут макет Telegram-канала, посвященного моде.

Также посетителей приглашают создать игру, связанную с фешен-индустрией, и задекорировать обувь с помощью трафаретов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что для горожан в Москве проведут тренировки на развитие координации.

+17° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
86.56
0.61 94.13
0.29
Отправляйтесь в путешествие: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 авгу...

Последние новости

10:17
«Десятки оттенков — и все бурые»: в горах Кавказа стартовала перепись медведей
10:06
Авербух трогательно обратился к Арзамасовой: «Спасибо, любимая, за нашу девочку»
9:54
Количество пострадавших в результате атаки БПЛА в Липецкой области выросло до 9
9:40
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для пятимесячного Савелия
9:29
«Москва 2030»: летающее такси и суперпоезд можно создать на Тверском бульваре
9:15
Заплатили бутербродами: Кейт Бланшетт не получила гонорар за съемки во «Властелине колец»

Сейчас читают

Липецк подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ
«Если вы уважаете партнера, то вы уважаете себя»: с чего начинается семейное счастье
Отправляйтесь в путешествие: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 августа
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака