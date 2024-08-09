Разлука с братом и интернат: судьба дочки Кейт Миддлтон и принца Уильяма

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 168 0

Hello: принцессе Шарлотте предстоит жить в сцецинтернате при колледже

Разлука с братом и интернат: судьба дочки Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Фото: www.globallookpress.com / Albert Nieboer

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Юной принцессе Шарлотте предстоит столкнуться с непростым испытанием.

Дочке Кейт Миддлтон и принцу Уильяму принцессе Шарлотте предстоит разлука с братом Джорджем. Об этом сообщает издание Hello.

Дело в том, что принц, когда ему исполнится 13 лет, должен перейти в другую школу, а именно — в Итонский колледж, где в юные годы учились Уильям и Гарри. Это учреждение предназначено только для мальчиков.

Что касается дальнейшего образования Шарлотты, пока речь идет о колледже Мальборо, где в свое училась Кейт. Стоит отметить, что в таком случае принцессе придется жить в специальном интернате.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Кейт Миддлтон редко выводит принца Луи в свет. Поклонники королевской семьи недоумевают, почему младший сын принцессы Уэльской в отличие от старших наследников почти не появляется на публике. В чем причина такой особенности, которую в Британии считают странной?

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