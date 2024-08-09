«Сбежала к первому встречному»: Дана Борисова о романах с женатыми мужчинами

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 49 0

Телеведущая Дана Борисова сбежала от подарившего ей квартиру женатого мужчины

«Сбежала к первому встречному»: Дана Борисова о романах с женатыми мужчинами

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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Телеведущая поделилась личным опытом отношений в формате «любовного треугольника».

Телеведущая Дана Борисова больше не намерена вступать в отношения с женатыми мужчинами. В этом она призналась в беседе с «Леди Mail».

«С женатыми я завязала. Был у меня один, очень давно — неприлично богатый, старше меня. Он мне подарил квартиру на Кутузовском проспекте, несколько машин, кучу дорогущих часов и украшений», — поделилась Борисова.

По ее словам, все то время, что они были вместе, телеведущая испытывала неудобства, что ее мужчина занят. Поэтому Борисова все же разорвала эти отношения и «сбежала к первому встречному». Им оказался Максим Аксенов, от которого она родила свою дочь Полину.

Кстати, сейчас у знаменитости есть любимый мужчина, но жить с ним или выходить замуж она не планирует. Равно как и становиться матерью второй раз. Звезда считает, что она уже не в том возрасте, чтобы решаться на беременности и роды.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дана Борисова объяснила происхождение шрама на шее, на который накануне обратили внимание поклонники.

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