Великий и ужасный: чем опасен ретроградный Меркурий в августе 2024 года

Как лучше всего к нему подготовиться?

Ретроградный Меркурий — астрологическое явление, которым запугивают людей практически каждые три-четыре месяца. В это время возникает иллюзия движения планеты в обратном направлении, что многие эзотерики связывают с неожиданным появлением повседневных проблем в нашей жизни. О том, как защитить себя от его пагубного влияния, пишет URA.RU.

В августе ожидается уже второе за год «пришествие» этого явления — с 5 по 28 августа. Всего в 2024 году человечество должно три раза столкнуться с ретроградным Меркурием.

Эзотерики отмечают, что в этот период необходимо тщательно подходить к планированию своих действий, а также быть бдительнее в общении с окружающими.

Чего стоит избегать во время ретроградного Меркурия?

Во время ретроградного Меркурия стоит немного замедлиться и не нагружать себя физически, так как это может нанести вред. Кроме того, стоит отложить на потом принятие важных решений, в том числе подпоясывание важных документов без тщательной проверки.

Не стоит также запускать новые проекты, покупать новую технику и электронику, так как с ними могут возникнуть проблемы. Астрологи также крайне не советуют планировать какие-либо дальние поездки и заводить новые знакомства.

Как подготовиться к ретроградному Меркурию?

Эзотерики при этом рекомендуют уделить время своим старым знакомым и сходить в места, в которых уже были.

Чтобы не столкнуться с неприятностями, стоит тщательно проверять всю информацию, которая поступает или которую вы сами передаете, тода вы избежите недопонимания. Пропишите заранее все свои планы и уделите внимание деталям.

Однако астрологи предупреждают, что стоит быть готовым во время ретроградного Меркурия к резкому изменению планов и возникновению непредвиденных обстоятельств.

Также стоит уделить внимание своей технике и проводить предварительную проверку всех устройств.

В этот период особенно важно уделить внимание себе и своим мыслям. Рефлексируйте и саморазвивайтесь.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 августа.