В Ивано-Франковске уничтожают мемориально-скульптурный комплекс «Холм Славы», посвященный советским солдатам. В первую очередь решили убрать даты войны и большое каменное панно с барельефами лиц.

В комментарии «Известиям» официальный представить МИД России отметила, что «славы в этом месте не будет, как, видимо, и по всей области».

Власти на западе Украины поручили за две с небольшим недели уничтожить 76 советских памятников, в том числе — жертвам фашизма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мемориал жертвам нацистов в Польше облили коричневой краской. Памятник в районе Воля на западе Варшавы подвергся нападению вандалов сразу после прошедших там памятных мероприятий.

Глава района Кшиштоф Стшалковский пообещал восстановить мемориальную доску сразу, как только разрешит полиция. Вандалов ищут местные правоохранители.