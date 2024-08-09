Рэпера Трэвиса Скотта задержали в Париже за драку с охранником

Американского рэпера и номинанта премии «Грэмми» Трэвиса Скотта задержали в Париже за драку. Об этом сообщает Parisien.

Уточняется, что ранним утром, около 5:00, Скотт напал на охранника отеля «Георг V», который пытался разнять рэпера и его телохранителя.

В свою очередь, Le Figaro сообщает, что правоохранители с трудом скрутили «пьяного и агрессивного» Скотта, после чего его взяли под стражу и поместили в вытрезвитель.

Имя знаменитости и ранее попадало в сводки происшествий. Так, в июне находившегося в состоянии интоксикации Скотта арестовали в Майами за нарушение общественного порядка и незаконное проникновение на территорию.

Примечательно, что рэпер попытался еще и заработать на скандале. Уже на следующий день после задержания на его сайте появились в продаже футболки с портретом знаменитости и надписью: «Это Майами» (It's Miami).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Лас-Вегасе задержали предполагаемого убийцу американского рэпера Тупака Шакура, застреленного в 1996 году.