Рэпера Трэвиса Скотта задержали в Париже за драку с охранником

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Скандальной американской знаменитости не впервой попадать в полицейский участок.

Рэпера Трэвиса Скотта задержали в Париже за драку с охранником

Фото: Reuters / Brian Snyder

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американского рэпера и номинанта премии «Грэмми» Трэвиса Скотта задержали в Париже за драку. Об этом сообщает Parisien.

Уточняется, что ранним утром, около 5:00, Скотт напал на охранника отеля «Георг V», который пытался разнять рэпера и его телохранителя.

В свою очередь, Le Figaro сообщает, что правоохранители с трудом скрутили «пьяного и агрессивного» Скотта, после чего его взяли под стражу и поместили в вытрезвитель.

Имя знаменитости и ранее попадало в сводки происшествий. Так, в июне находившегося в состоянии интоксикации Скотта арестовали в Майами за нарушение общественного порядка и незаконное проникновение на территорию.

Примечательно, что рэпер попытался еще и заработать на скандале. Уже на следующий день после задержания на его сайте появились в продаже футболки с портретом знаменитости и надписью: «Это Майами» (It's Miami).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Лас-Вегасе задержали предполагаемого убийцу американского рэпера Тупака Шакура, застреленного в 1996 году.

+22° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
86.56
0.61 94.13
0.29
Отправляйтесь в путешествие: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 авгу...

Последние новости

16:20
В Ивано-Франковске сносят мемориал «Холм Славы», посвященный советским солдатам
16:09
В Китае из крематориев похитили четыре тысячи тел для изготовления протезов
16:00
Непригодна для детей: в школьной форме обнаружили токсичные вещества
15:50
Украинские боевики расстреляли из танка мужской монастырь под Суджей
15:36
«Лиза плюс Илья»: фанаты оценили имя новорожденной дочери Авербуха и Арзамасовой
15:24
Экс-глава ФИФА Хаяту скончался прямо во время Олимпиады в Париже

Сейчас читают

От танков до «Градов»: ВС РФ наращивают силы для выбивания ВСУ из Курской области
Более 280 боевиков за сутки: ВСУ несут потери на приграничье Курской области
ЧС федерального масштаба: что сейчас происходит в Курской области
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака