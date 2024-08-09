В Китае из крематориев похитили четыре тысячи тел для изготовления протезов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Доход преступников от нелегальной продажи костных тканей оценивается более чем в 50 миллионов долларов.

В Китае из крематориев похитили четыре тысячи тел для изготовления протезов

Фото: www.globallookpress.com / Nan Austin

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Из крематориев и медицинских лабораторий ряда китайских провинций похищены около четырех тысяч тел для изготовления аллогенных протезов. Об этом пишет South China Morning Post.

Издание отмечает, что нелегальный доход злоумышленников от продажи костных тканей мог составить 380 миллионов юаней (около 53 миллионов долларов).

По данным следствия, незаконной скупкой тел и конечностей в провинциях Сычуань, Шаньдун и Гуанси-Чжуанском автономном районе занималась компания Shanxi Aorui Biomaterials. При обысках там полиция изъяла 18 тонн костей и более 34 тысяч готовых протезов.

Генеральный директор фирмы также признался в организации хищения более четырех тысяч человеческих тел из крематориев провинций Юньнань, Гуйчжоу, Сычуань и города Чунцин.

В ходе расследования выяснилось, что сотрудники крематориев расчленяли тела для транспортировки и дальнейшей обработки. При этом среди поставщиков человеческих останков числится Центр изучения печени при больнице Университета Циндао. Всего за участие в преступной схеме задержаны 75 подозреваемых.

Аллогенные протезы, как правило, производятся из костного материала пациентов, проходящих различные хирургические операции, например, по замене тазобедренного сустава. Однако изъятие тканей для этих целей должно происходить с их согласия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в американском штате Колорадо владелицу похоронного бюро и ее мать приговорили к длительному заключению за продажу тел покойных медучреждениям без согласия родственников.

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