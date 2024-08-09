Разлучница? Бывшая жена нового парня Бородиной дала о себе знать в соцсетях

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 47 0

Бывшая жена Сердюкова Алина Акилова отписалась от Ксении Бородиной в соцсетях

Разлучница? Бывшая жена нового парня Бородиной дала о себе знать в соцсетях

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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Подписчики уже набросились с обвинениями на телеведущую.

Бывшая жена Николая Сердюкова Алина Акилова отписалась от его нынешней возлюбленной — ведущей Ксении Бородиной в соцсетях. Интернет-пользователи сразу обратили внимание на этот показательный жест.

Несмотря на слова Бородиной о том, что она не уводила Сердюкова из семьи, многие пользователи Сети считали иначе. Действия Акиловой лишь подтвердили домыслы многих об измене мужчины с ведущей.

«Я никого из семьи не уводила, у всех давно свои новые семьи и заботы. Поэтому волновать это не должно никого. Я со своей совестью в хороших отношениях», — пыталась убедить подписчиков Бородина в личном блоге.

Звезда «Дома-2» также уточняла, что Акилова никогда не была ее подругой, поэтому никакой проблемы здесь быть не может. Однако и это никак не убедило пользователей.

В начале августа Ксения Бородина показала в соцсетях фото со своим новым бойфрендом, где тот целует ее в шею. Лицо мужчины ведущая предпочла не показывать, однако это не остановило любопытных поклонников, которые в считанные минуты установили личность незнакомца: им оказался участник шоу «Последний герой» Николай Сердюков. Вскоре ведущая подтвердила их роман.

Ранее 5-tv.ru писал о реакции дочерей Бородиной на ее нового ухажера.

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