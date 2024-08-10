Десять лет тюрьмы: звезда National Geographic оказался зоофилом и садистом
Эксперт National Geographic Адам Бриттон осужден на 10 лет за зоофилию и пытки
Фото: www.globallookpress.com / Armin Weigel
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В суде было доказано, что эксперт по крокодилам изнасиловал и убил десятки собак.
Звезда телеканала National Geographic, известный эксперт по крокодилам и академик Университета Чарльза Дарвина Адам Бриттон оказался зоофилом и зоосадистом. За жестокость по отношению к животным он приговорен к десяти годам и пяти месяцам тюрьмы. Об этом сообщается в материале The Guardian со ссылкой на приговор Верховного суда Северной территории Австралии.
Бриттон признал себя виновным в 56 преступлениях, он пытал и насиловал собак в своем сельском поместье. По его вине погибли 39 животных, в том числе девять щенков. Эксперт начал мучить четвероногих в 2014 году и продолжал вплоть до ареста в 2022-м. О зверствах стало известно после того как он поделился в сети видеороликом с одним из правонарушений, который был анонимно передан сотрудникам органов по защите животных Северной территории.
Судья Майкл Грант в ходе процесса заявлял, что Бриттон проявил «отвратительную развращенность» и невероятную жестокость, что его «порочность выходит за рамки обычного человеческого понимания». Зоофил слушал, внешне никак не реагируя ни на его комментарии, ни на вынесенный приговор.
«Ваши мотивы были самого низменного и извращенного рода… Каждый случай является преступлением, влекущим за собой максимальное наказание… Я не могу себе представить ничего худшего», — говорил судья.
Срок заключения Адама Бриттона отсчитывается с момента ареста, то есть с апреля 2022 года. Через шесть лет он сможет претендовать на условно-досрочное освобождение (УДО). Кроме прочего, эксперту запрещено держать любых млекопитающих до конца жизни. Бриттон снимал свои преступления и рассказывал пользователям сети, как лучше их совершать.
Он также осужден за хранение и распространение материалов, содержащих сцены сексуального насилия над детьми.
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