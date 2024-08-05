Медведь загрыз рыбака в Магаданской области

Бурый медведь загрыз рыбака на лесной дороге в Магаданской области. Тело со следами нападения хищника было обнаружено возле поселка Верхний Сеймчан Среднеканского района. Об этом журналистам РИА Новости сообщила руководитель регионального управления Охотнадзора Елена Слободянюк.

«Мы направили сотрудника Госохотнадзора для проверки информации. На месте территория была обследована, через пять часов особь была обнаружена и изъята в установленном порядке. При обследовании данной особи были обнаружены признаки, что именно этот бурый медведь напал на человека», — заявила она.

Жертвой дикого зверя стал 41-летний житель поселка Верхний Сеймчан. По данным регионального следственного управления Следственного комитета (СК), по дороге с рыбалки у мужчины сломалась машина. Несмотря на темноту ночи, он решил двигаться дальше пешком и попал в лапы животного.

Следователи проводят процессуальную проверку, судебно-медицинские исследования помогут установить точную причину смерти мужчины. Как отмечают в Охраннадзоре, медведи в Магаданской области все чаще бросаются на людей. Прошлым летом погибли трое, четверо были госпитализированы. Специалисты ведомства проводят работы по сокращению популяции.

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