Мать 15 детей из Москвы признала вину в деле о торговле новорожденными

Мать 15 детей из Москвы Юлия Логинова признала вину по уголовному делу о торговле детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Вину Логинова признала в полном объеме, оказывая органам следствия деятельное содействие. Обвиняемая в совершении особо тяжкого группового преступления против свободы, чести и достоинства личности заявляла ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, но в удовлетворении ей было отказано», — рассказал собеседник агентства.

О задержании многодетной матери стало известно 17 октября 2023 года. Прокуратура организовала проверку в отношении женщины, когда врачи в больнице обнаружили в крови ее сына препарат, который ему противопоказан при имеющемся заболевании.

В ходе расследования выяснилось, что не все 15 детей Логиновой — родные. После кесарева сечения в 2010 году она осталась бесплодной, однако воспитывала пятерых детей, которым, по документам, приходилась матерью. К тому же, источник «Известий» сообщал, что женщина намеренно давала детям лекарство, чтобы они не выздоравливали, ради соцвыплат и пенсий по инвалидности.

Логинову арестовали и возбудили в отношении нее уголовное дело о торговле детьми.

Спустя некоторое время правоохранители задержали и сообщницу Логиновой — Наталью Патоку. Она также воспитывала 15 детей.

Выяснилось, что женщины организовали приют для женщин, которые были беременны, но не хотели оставлять ребенка. Логинова и Патока предоставляли им жилье, одежду, питание и медикаменты, а новорожденных оставляли себе. После сообщницы регистрировали детей в ЗАГСе по ложным данным.

Собеседник ТАСС подытожил, что благодаря изъятым с реального места рождения детей документам, показаниям свидетелей, а также самих обвиняемых, удалось доказать их причастность к преступлениям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в деле о торговле детьми в Москве появилась новая фигурантка.