Убойная сила: в чем преимущества нового пулемета РПЛ-20

Концерн «Калашников» объявил о поступлении в войска нового ручного пулемета. Этого оружия в армии ждали долго — с одной стороны простого и легкого, с другой — вызывающего шквал огня при штурмах. И судя по отзывам военных, РПЛ-20 получился таким, как надо. Его и другие новейшие образцы сегодня показали в парке «Патриот». Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин все увидел.

На стенде два совершенно новых образца оружия от концерна «Калашников». Гранатомет ГП-46 и ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-20. Появления последнего образца в войсках ждали особенно. Разработка велась несколько десятков лет. Но прежние образцы даже не доходили до государственных испытаний.

«Это должен быть полноразмерный пулемет, с ленточной подачей, с возможностью ведения длительной стрельбы. При этом он должен обеспечивать высокие показатели кучности даже при стрельбе из неустойчивого положения. В любом случае, все замечания, которые идут из войск, учитываются и учитывались», — заявил главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржунцев.

Бойцы хотели лучше, проще, легче и при этом без потери убойной силы. Таким и получился новый пулемет. В коробке в зависимости от размера 100 и 200 патронов. Предусмотрено два ствола длиной 590 или 415 миллиметров. Во время испытаний разработчики допускали и так называемые «пережоги» при длительной стрельбе. Оружие справилось.

Вес пулемета пять с половиной килограммов. У него развитая эргономика. Очень удобен в руках. При разработке удалось достичь большей кучности стрельбы.

Другая новинка — подствольный гранатомет ГП-46 — также уже привлекла внимание. Разрабатывался в интересах иностранных заказчиков под калибр 40 миллиметров, но вполне может быть доработан для использования в наших войсках. Орудие универсально в применении.

Основная особенность — гранатомет может быть установлен на любую АК, начиная с модели 74-го года, но также его вполне возможно использовать отдельно, для этого придумали особый модуль.

Концерн «Калашников» работает в плотном взаимодействии с нашими войсками. Все новые образцы техники и оружия в первую очередь оказываются в руках бойцов на передовой и на их отзывы здесь обращают особое внимание. Ведь здесь все стараются для одного общего дела и цели.