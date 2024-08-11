Стилист объяснила любовь Меган Маркл к длинным и широким брюкам

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 14 0

Стилист Чеснокова: Маркл выбирает длинные брюки, чтобы отвлечь внимание от груди

Стилист объяснила любовь Меган Маркл к длинным и широким брюкам

Фото: www.globallookpress.com / Dennis Van Tine

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Супруга принца Гарри носила такие модели до встречи с ним и продолжает носить сегодня.

Поклонники Меган Маркл заметили, что их кумир часто выбирает один и тот же фасон брюк — широкие и длинные, почти скрывающие обувь. Выбор бывшей герцогини Сассекской в беседе с Teleprogramma.pro объяснила стилист Надежда Чеснокова.

«Такие брюки… переносят акцент с довольно большой груди на ноги», — считает эксперт.

Описание изображенияМеган Маркл в брюках любимого фасона. www.globallookpress.com / Dennis Van Tine

Чрезмерную длину брюк Надежда Чеснокова объяснила образом «дорогой небрежной расслабленности», присущем Меган Маркл. Стилист уверена, что бывшая герцогиня специально не укорачивает эту деталь гардероба, чтобы продемонстрировать, что совсем не боится ее испачкать.

Ранее 5-tv.ru писал, что принцу Гарри и Меган Маркл грозит депортация из США в случае победы Дональда Трампа на выборах президента страны. Об этом заявил сын кандидата Эрик. Он подчеркнул, что его отец считает, что герцог Сассекский и его супруга «предали королеву своим публичным выступлением».

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