«Испорченные яблоки»: принцу Гарри и Меган Маркл грозит депортация из США

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Принцу Гарри и Меган Маркл грозит депортация в случае победы Трампа на выборах

«Испорченные яблоки»: принцу Гарри и Меган Маркл грозит депортация из США

Фото: www.globallookpress.com / Dave Warren

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сын Дональда Трампа вслед за отцом осудил герцога Сассекского и его жену за «предательство» покойной королевы Елизаветы II.

Принц Гарри и Меган Маркл могут быть депортированы из США, если на выборах в президенты страны победит кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Об этом пишет Daily Mail, цитируя сына политика — Эрика Трампа.

«Вы можете с радостью забрать этих двоих (Меган и Гарри — Прим. ред.), они нам больше не нужны. Складывается такое ощущение, что они на собственном острове», — заявил второй сын Трампа, добавив, что «в каждом саду могут быть испорченные яблоки».

Трамп-младший подчеркнул, что его отец — верный союзник Великобритании и считает, что герцог Сассекский и его супруга «предали королеву своим публичным выступлением».

Между тем институт британской королевской семьи вызывает восхищение у многих американцев и его следует защищать, подчеркнул Эрик. Он добавил, что его мать Иванка Трамп была знакома со многими представителями королевской семьи и дружила с принцессой Дианой.

В марте сам Дональд Трамп заявил, что в случае своего избрания президентом может депортировать принца Гарри, если подтвердится, что он незаконно получил разрешение на пребывание в стране.

Принц Гарри и Меган Маркл с января 2020 года живут в США, отказавшись от своих ролей в королевской семье. В декабре 2022 года вышел документальный фильм, в котором они рассказали о сложностях во время жизни в Великобритании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл в новом интервью телеведущей Опре Уинфри вспомнила о жутком для нее периоде в жизни и вновь заговорила о суициде, который хотела совершить в первую беременность.

+17° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
85.16
0.21 93.03
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:22
«Нас станет больше»: жена главного сердцееда «Универа» Гаврилова ждет малыша
1:02
Секреты здорового сна: врач объяснил, почему могут возникать боли в спине
0:44
Республика Нигер вслед за Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной
0:26
Собор мужского монастыря в Курской области сгорел в результате обстрела ВСУ
0:20
«Испорченные яблоки»: принцу Гарри и Меган Маркл грозит депортация из США
0:04
«Наши герои»: водитель и фельдшер погибли при ударе ВСУ по машине скорой помощи

Сейчас читают

Ярмарка тщеславия на могиле, мертвые цветы, запрет оборачиваться: священник назвал кладбищенские приметы, в которые лучше не верить
Любовь Успенская «слила» прессе компромат на Киркорова: факты такие жуткие, что их даже не стали публиковать
Несколько эпизодов: уголовное дело Елены Блиновской передали в суд
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака