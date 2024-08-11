«На три части»: в Японии рассказали о печальном будущем Украины

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 134 0

Экс-дипломат Кадзухико: Украина может распасться, если не начнет переговоры

«На три части»: в Японии рассказали о печальном будущем Украины

Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau

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Киеву пора серьезнее отнестись к предложениям Москвы.

Украина может распасться на три части, если не начнет переговоры. Такое заявление сделал бывший глава департамента Европы и Азии МИД Японии Кадзухико Того в ходе интервью РИА Новости.

«Отказ США и Великобритании от переговоров с Россией (по Украине — Прим. ред) может привести к распаду Украины на три части. В ближайшие три месяца Россия может продвинуться настолько, насколько получится, возьмет столько, сколько сможет, и сделает так, чтобы Украина уже больше не поднялась ни при (президенте США Джо. — Прим. ред.) Байдене или (вице-президенте США Камале. — Прим. ред.) Харрис, ни при (кандидате в президента США Дональде. — Прим. ред.) Трампе», — отметил Того.

В таком случае страна распадется на три части: восточная отойдет к России, западная достанется Западной Европе, а оставшаяся превратиться в маленькую Украину с Киевом.

Экс-дипломат уверен, что Украине и Западу не стоит пропускать мимо ушей мирные предложения РФ.

«(Президент РФ Владимир. — Прим. ред.) Путин делает эти мирные предложения, но Байден и (президент* Украины Владимир. — Прим. ред.) Зеленский говорят, что тут нечего обсуждать, и что цель Украины — границы 1991 года. Это нелепо, так как Украина сама отказалась от Стамбульских соглашений, по которым почти это и получала», — добавил Кадзухико Того.

По мнению эксперта, Киеву нужно очень серьезно отнестись к словам Москвы, пока еще есть шанс.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ермак сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

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