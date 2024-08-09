Ермак: возможное приглашение России на саммит по Украине не знак к переговорам
Фото: IDA MARIE ODGAARD / ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Глава офиса президента Украины назвал того, кто принимает ключевую роль в решении данного вопроса.
Вероятное приглашение России на саммит по Украине не означает, что Киев готов начать переговоры. Об этом рассказал в интервью изданию «Европейская правда» глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
«Но это не означает начала переговоров с Россией. Нет, не об этом идет речь!» — подчеркнул Ермак.
Он заявил, что вторая конференция по урегулированию конфликта на Украине планируется при участии всех стран, которые поддержали предложенную Киевом «формулу мира». Ермак подчеркнул, что именно в этом формате планируется обсудить этот план.
Киев не желает, чтобы грядущее мероприятие проходило в «формате Украина — Россия», отметил Ермак. Он также сказал, что пока что «очень рано» говорить о вероятном присутствии на саммите президента России Владимира Путина. По мнению главы украинского офиса, решение о переговорах принимает не он, а Совет национальной безопасности и обороны Украины.
Ермак также добавил, что в Киеве желают, чтобы саммит состоялся именно в этом году. При этом власти Украины не готовы к компромиссам, касающимся территориальной целостности и суверенитету страны.
Ранее 5-tv.ru писал, как в начале лета Андрей Ермак сделал заявление о переговорах с Россией — речь шла о «мирном плане».
- 9 авг
- Количество пострадавших в результате атаки БПЛА в Липецкой области выросло до 9
- 9 авг
- «Гиацинты» нанесли огневое поражение позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 9 авг
- Массовая поддержка: как помогают эвакуированным из-за обстрелов ВСУ
- 9 авг
- Су-34 ударили по пункту временной дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 9 авг
- На кону карьера: почему атака на Курскую область так важна для главкома ВСУ Сырского
- 9 авг
- В небе над Белгородской областью сбили 29 беспилотников ВСУ
- 9 авг
- Четырех одним ударом: поражен командный пункт ВСУ, где могли быть офицеры генштаба
- 8 авг
- «Вел себя по-мужски»: в ВГТРК рассказали о состоянии Поддубного после ранения
- 8 авг
- В результате украинской агрессии в Курской области пострадали 66 человек
- 8 авг
- Собянин: более 60 столичных НКО оказывают помощь бойцам СВО и их семьям
Читайте также
82%
0.61 94.13
0.29
Нашли ошибку?