На старте: как снизить процентную ставку по ипотеке

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 34 0

Эксперты перечислили девять действенных способов.

На старте: как снизить процентную ставку по ипотеке

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

Снизить процентную ставку при ипотеке — возможно. О девяти способах экономии при оформлении жилищного кредита рассказали в Telegram-канале проекта Объясняем.рф, запущенном правительством России.

Первый способ — залог. Россияне могут заложить имущество или другую недвижимость, даже авто. Это поможет снизить ставку.

Однако тут есть и минусы. Это имущество нельзя продать и банк может его изъять в случае неуплаты.

Второй способ — поручитель. Им может быть гражданин РФ в возрасте до 70 лет. Он должен быть платежеспособным и иметь хорошую кредитную историю.

Третий способ — дополнительная страховка. Некоторые банки могут сделать скидку по ипотеке, если клиент оформил у них страховку жизни или титульное страхование.

Четвертый способ — увеличенный первоначальный взнос. Здесь важно уточнить, готов ли банк пойти снизить проценты, если ваша сумма первого взноса будет больше обычной. При этом не стоит брать ради этого другие кредиты — долговая нагрузка в таком случае только вырастет.

Пятый способ — субсидия от застройщика. Некоторые строительные компании могут выплатить часть ипотеки за вас. Но в таком случае стоимость жилья обычно растет. Можно попросить банк рассчитать ипотеку с субсидией и без, а потом сравнить, что выгоднее.

Шестой способ — покупка единовременной комиссии. В вашем банке может быть услуга, когда заемщик выплачивает сразу часть процентов, а кредитная организация, в свою очередь, снижает ставку. Так делать выгодно, если вы не собираетесь досрочно погашать ипотеку в ближайшие пять-семь лет.

Седьмой способ — быстрый выход на сделку. Банк может снизить ставку на0,5%, если вы оформите ипотеку в срок до 30 дней.

Восьмой способ — электронная регистрация сделки. Некоторые банки готовы предоставить скидку, если провести процедуру в режиме онлайн.

Девятый способ — получение зарплаты в том же банке, где вы планируете взять жилищный кредит. Обычно такая скидка не более 1%.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в России продлили льготную ипотеку для IT-специалистов до 2030 года.

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