«Выражают свою любовь»: как Куклачев восстанавливается после инфаркта при помощи кошек

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 28 0

Пережившего инфаркт Куклачеву помогают восстанавливаться его кошки

«Выражают свою любовь»: как Куклачев восстанавливается после инфаркта при помощи кошек

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Знаменитый артист цирка попал в больницу в середине апреля.

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев, перенесший обширный инфаркт, реабилитируется и выздоравливает благодаря любимым кошкам. Об этом знаменитый дрессировщик рассказал в беседе с НСН.

«Папа кошек обнял, они прибежали, сразу включили свой моторчик, обняли меня, сделали иглотерапию коготочками, выражают свою любовь. Благодаря тому, что кошки рядом, мне это сильно поправляет здоровье», — поделился Юрий Куклачев.

Он также отметил, что ждет, когда его здоровье и самочувствие станет лучше — нужно лишь восстановиться окончательно. Сейчас артист уже выступает в театре на Хамовниках, только не в полную силу.

Зато от всей души выкладываются дети — показывают трюки и чудеса.

«Слава богу жив остался, люди хоть сфотографируются с живым Куклачевым! У меня 12 апреля появилась вторая жизнь!» — искренне радуется дрессировщик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кинорежиссер Дэвид Линч раскрыл свой смертельный диагноз.

+20° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
87.99
1.43 95.18
1.05
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 авгу...

Последние новости

21:53
Два теплохода столкнулись на Неве в Петербурге
21:33
Селин Дион обвинила Трампа в незаконном использовании ее песни на митинге
21:13
Подмосковье примет еще более 300 человек из Курской области
20:53
WSJ узнала о предложении США получить амнистию Мадуро за отказ от должности
20:33
«Выражают свою любовь»: как Куклачев восстанавливается после инфаркта при помощи кошек
20:13
На Москве-реке перевернулся катер с людьми

Сейчас читают

Режиссер Герман снимет фильм о Сергее Эйзенштейне
Победительницу конкурса «Мисс Москва — 2018» обманули на пять миллионов рублей
«На три части»: в Японии рассказали о печальном будущем Украины
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака