«Выражают свою любовь»: как Куклачев восстанавливается после инфаркта при помощи кошек

Знаменитый артист цирка попал в больницу в середине апреля.

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев, перенесший обширный инфаркт, реабилитируется и выздоравливает благодаря любимым кошкам. Об этом знаменитый дрессировщик рассказал в беседе с НСН.

«Папа кошек обнял, они прибежали, сразу включили свой моторчик, обняли меня, сделали иглотерапию коготочками, выражают свою любовь. Благодаря тому, что кошки рядом, мне это сильно поправляет здоровье», — поделился Юрий Куклачев.

Он также отметил, что ждет, когда его здоровье и самочувствие станет лучше — нужно лишь восстановиться окончательно. Сейчас артист уже выступает в театре на Хамовниках, только не в полную силу.

Зато от всей души выкладываются дети — показывают трюки и чудеса.

«Слава богу жив остался, люди хоть сфотографируются с живым Куклачевым! У меня 12 апреля появилась вторая жизнь!» — искренне радуется дрессировщик.

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