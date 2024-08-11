В Германии призвали готовиться к войне с Россией через пять лет

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Командующий бундесвера в Гамбурге Гисс: ФРГ грозит война с РФ через пять лет

В Германии призвали готовиться к войне с Россией через пять лет

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Идея противостояния внешней угрозе в лице Москвы должна сплотить немецких политиков, бундесвер, бизнес и общество.

Германии нужно готовиться к возможной войне с Россией через пять лет. Об этом заявил начальник регионального командования бундесвера в Гамбурге Михаэль Гисс газете Die Welt.

По словам Гисса, его «внутренние часы солдата» говорят о том, что через пять лет страна должна быть готова противостоять внешней угрозе в лице России.

«Германия должна быть готова к войне. Это важнейшая общая задача для политики, бундесвера, бизнеса и общества в самом широком смысле», — подчеркнул немецкий военный.

В середине июля издания Bild и Der Spiegel сообщили о «секретном плане» бундесвера на случай военного конфликта с Россией. План получил название Operationsplan Deutschland и подразумевает создание «прочной, устойчивой и боеспособной оборонной архитектуры».

Предполагается, что Германия станет «узловым пунктом» НАТО в Европе, а ее автомагистраль А2 сыграет ключевую роль в переброске войск альянса на восток. Бундесвер намеревается в случае конфликта перевезти около 800 тысяч военнослужащих и 200 тысяч машин и тяжелой техники из Нидерландов, Бельгии и ФРГ.

План также включает в себя строительство специальных лагерей для пленных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в НАТО заявили о расширении деятельности по всему восточному флангу.

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