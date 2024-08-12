«Была любезна со мной»: американец хочет отбить у Воли Утяшеву

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 20 0

Американец Андрес рассказал, что хочет отбить у Павла Воли жену Ляйсан Утяшеву

«Была любезна со мной»: американец хочет отбить у Воли Утяшеву

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Супруга юмориста не отказала воздыхателю в общении.

Американец Андрес заявил о симпатии к жене юмориста Павла Воли гимнастке Ляйсан Утяшевой. Об этом стало известно в эфире «Шоу Воли».

Супруги считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Их союз — это пример гармонии и взаимопонимания, который вдохновляет их поклонников многие годы. Утяшева и Воля поженились в 2012 году. За 12 лет совместной жизни они не были замешаны ни в единой интрижке, но этот год замарал репутацию пары.

Участник «Игры без границ», американец по фамилии Андрес, заявил Воле о том, что очарован его супругой. Он также назвал гимнастку красавицей и поделился, что она была не против пообщаться с ним.

«Она была любезна со мной. И я подумал, что это мой шанс. Она сказала, что поговорила с мужем — он не возражает», — высказался Андрес.

Несмотря на щепетильность ситуации, Воля отреагировал спокойно. Он предложил поклоннику супруги усыновить совместных с Ляйсан детей и семь собак в придачу. Андреса это совсем не напугало, он выразил свое согласие на нескромное предложение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что заявила Утяшева о браке с Волей.

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