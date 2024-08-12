Попытка реабилитироваться: во Франции прошла церемония закрытия Олимпийских игр

На стадионе «Стад де Франс» были показаны скромные по меркам скандального открытия танцевальные номера, но потом действие перенеслось в Лос-Анджелес.

В Париже прошла церемония закрытия Олимпийских игр. По традиции она началась с прохода спортсменов-участников соревнований.

По итогам Игр-2024, в тройке лидеров оказались США (126 медалей — 40 золотых), Китай (91 медаль — 40 золотых) и Япония (45 медалей — 20 золотых).

Затем пришла пора светового шоу, которое дополнялось танцевальными номерами, проходом факелоносцев, выносом греческого флага и исполнением гимна страны, подарившей всему миру эти международные соревнования.

В какой-то момент на сцене снова появились атлеты, ставшие частью шоу-программы церемонии закрытия. Они распределились по зонам, заполнив разделенные танцплощадки. Именно тогда на стадион вышли первые музыканты.

Долгое время это были только французские исполнители, не известные широкой аудитории. И только когда эстафета проведения Игр была торжественно передана США (следующие летние игры пройдут именно там) на стадионе появились настоящие знаменитости, например, Том Круз, спустившийся на поле с неимоверной высоты на тросе, почти как в картине «Миссия невыполнима».

Том Круз перед прыжком на тросе Фото: www.globallookpress.com / Sven Hoppe

Забрав олимпийский флаг актер покинул парижский стадион верхом на мотоцикле. Покатавшись по ночному Парижу, он зарулил в военный самолет и затем, спустя какое-то время, выпрыгнул из него с парашютом, приземлившись, внезапно, прямо над надписью Hollywood в Лос-Анджелесе.

Оттуда действие переместилось на местный пляж — там выступили легендарные Red Hot Chili Peppers, затем Билли Айлиш, а после — рэперы Снуп Догг и Доктор Дре.

Снуп Догг выступил в Лос-Анджелесе Фото: www.globallookpress.com / MATSUO.K / AFLO SPORT

В целом, церемония закрытия Олимпиады прошла спокойно — в сравнении с открытием Игр. Тогда концертная программа собрала в себе «существ» всех мастей и видов. На балконах замка Консьержери выступали металлисты Gojira, в окнах стояли фигуры с отрубленными головами… На небольшом пьедестале можно было увидеть и ползающих в неподобающем виде мужчин, и голого бога Диониса, прикрывающего только интимное место, и даже имитацию полового акта. Обширную концертную программу не спасло даже участие известных исполнителей, среди которых были Леди Гага и Селин Дион.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МОК извинился за церемонию открытия Олимпиады в Париже.