Подарили украшение: Омаров познакомил жену с родителями

Для этого пара отправилась в Дагестан.

Предприниматель Курбан Омаров отвез супругу Валерию в Дагестан, чтобы познакомить со своими родителями. Девушка сама раскрыла подробности встречи, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях.

Instagram* / zimamoscow

Как сообщила Валерия Омарова, и свекор, и свекровь встретили ее тепло, и даже сделали приятный подарок.

«Мне невероятно повезло встретиться и познакомиться с такой крепкой и интеллигентной семьей. Меня приняли как родную, окутали вниманием, теплотой и заботой. Это на самом деле огромное счастье — быть частью такой семьи. А перед нашим отлетом они подарили мне такой подарок», — написала Валерия.

По всей видимости, речь идет о драгоценном браслете, который демонстрирует девушка на видео, опубликованном в соцсетях. Кроме того, в кадр попадает и шикарный букет в корзинке.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодая жена Курбана Омарова опубликовала видео из роддома.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ