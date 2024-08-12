Надежная оборона: Курскую АЭС защищают системы ПВО

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Курскую АЭС надежно защищают системы ПВО

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В приграничных районах создается сеть защитных рвов.

Тем временем в приграничных районах Курской области укрепляют линию обороны. Чтобы не допустить возможного прорыва диверсионных групп, там создают целую сеть противотанковых рвов. На защите стратегического объекта энергетики — Курской АЭС — надежно стоят системы ПВО, способные отразить любую атаку с воздуха. В этом убедился корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Атомная электростанция в Курчатове, по мнению экспертов, есть самая желанная цель боевиков ВСУ в их «Курской кампании». Врагу до нее десятки километров. Но практические шансы противника взять АЭС равны нулю.

Едва оператор Кирилл сделал паузу в съемке, как прозвучал грохот. Слышим сейчас сигнал тревоги. Пока писали стендап прозвучал хлопок. Это, скорее всего, отработало ПВО и сбило ракету, которая летела на АЭС.

По сути, Курская АЭС неуязвима. У нее есть многоуровневая степень защиты от любых атак. Так что любые обстрелы ВСУ — это всего лишь провокации, повод для информационной шумихи.

Это архивные кадры с АЭС. Атомная электростанция обеспечивает энергией пол Черноземья. И киевскому режиму, в страхе ожидающего холодную зиму без тепла, она могла бы очень сильно помочь. Но для взятия станции ВСУ потребовалась бы целая армия, а теми несколькими бригадами, что они вошли в Курскую область, они не смогут даже приблизиться к Курчатову. Так что шансов, действительно, ноль. Но из поселков приграничья люди эвакуируются. Там пока опасно. Правда, не многие хотят покидать свои дома.

А вот люди едут из Глушково, это десять километров от украинской границы. Виталий везет в Курск большую семью: шесть человек и питомец.

Из салона авто на нас с интересом взирают жена Виталия, бабушка и его малютка-дочка. Супруга, впрочем, хочет вернуться в поселок. Уверяет, что в их краях все не так страшно, как твердит молва.

Чем ближе к линии фронта, тем больше в Курской области встречаем оборонительных сооружений, противотанковые рвы, ежи и знаменитые зубы дракона, которые использовались еще в Великую Отечественную войну. Железобетонные конструкции метром высотой, которые эффективны против бронетехники, в том числе танков.

Защитные рвы копают гражданские люди. Отважные мужики-добровольцы. Работают, несмотря на угрозу беспилотников.

Вот с утра и до вечера выкапывают эти защитные сооружения, рвы, точнее. Экскаваторщики, местные ребята, трудятся. Вот там — уже противник, с той стороны, поэтому вот этот ров должен протянуться по всей области, по одной линии практически.

Возвращаясь домой, мы уже видим нескончаемую линию оборонительных траншей. Они тянутся на многие-многие километры. И на душе как-то спокойнее. Но совсем не из-за масштаба фортификаций. А благодаря вот таким вот отважным гражданским людям, которые на равных с бойцами куют нашу победу.

Тема:
Спецоперация
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