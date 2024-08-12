Не мечта, а огромное желание: Лещенко рассказал, с кем бы он хотел спеть дуэтом

Мэтр отечественной эстрады следит за современными музыкальными направлениями, а некоторым артистам отдает особое предпочтение.

Легендарный советский и российский певец Лев Лещенко признался — он открыт для работы с молодыми артистами, но больше всего желает спеть дуэтом с американской дивой Бейонсе. Об этом он рассказал в интервью изданию KP.RU.

«Хотелось бы с американскими певицами Бейонсе и Дуа Липа. Или с Рамазотти. Но у меня нет такой возможности», — посетовал артист.

При этом Лещенко открыт для работы и с отечественными начинающими артистами. Все, кто к нему обращается, он старается не отказывать и помогать. К примеру, он уже записал дуэты с Бастой и Сергеем Арутюновым. Кроме того, в его активе есть коллаборация с Loc-Dog.

Вместе с тем Лещенко старается быть в курсе современных композиций. Что именно сейчас молодые исполнители записывают. Он, к примеру, уверен — в рэпе встречаются достаточно качественные стихи.

«Я не беру, конечно, в расчет все эти баттлы, когда там нецензурная брань идет и прочее. Но в целом тексты в хип-хопе — это продолжение традиций Маяковского, Вознесенского, Рождественского и Евтушенко», — объяснил певец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что помогает Льву Лещенко не стареть душой.