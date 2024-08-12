«Должно насторожить»: вздутие живота может быть симптомом серьезного заболевания

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 18 0

Хирург Расулов: вздутие живота может быть симптомом рака толстой кишки

«Должно насторожить»: вздутие живота может быть симптомом серьезного заболевания

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Врач рассказал, какие сигналы организма нельзя игнорировать.

Частое вздутие живота может быть симптомом запущенного рака толстой кишки. Об этом рассказал онкопроктолог, колоректальный хирург Арсен Расулов в беседе с Lenta.ru.

«Если у человека всю жизнь были запоры, то для него это привычно. Но если у человека, склонного к послаблению, возник запор, или наоборот — у того, у кого были всю жизнь запоры, периодически стала проявляться диарея, это должно насторожить», — объясняет специалист.

По словам Расулова, важно обратиться к врачу, если изменения в работе кишечника сохраняются более трех-четырех дней. Также следует обратить внимание на наличие крови в кале. Даже если вы подозреваете геморрой, любое кровотечение требует обследования. Какие-либо изменения в работе кишечника — это сигнал, который нельзя игнорировать.

Эксперт добавил, что поздняя стадия рака кишечника может проявляться в виде частых вздутий живота и болей, возникающих вскоре после еды. Также могут наблюдаться необъяснимая потеря веса, постоянная усталость, а также снижение уровня гемоглобина и железа в крови.

«Рак, который располагается в правых отделах толстой кишки, достаточно быстро приводит к снижению уровня гемоглобина», — подчеркнул Расулов.

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