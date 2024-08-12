Способ есть! Как вернуть деньги за неиспользованную подписку

Юрист дал несколько полезных советов.

Деньги за оформленную подписку вернуть возможно, если нежелательную услугу подключил, например, ребенок или она была скрытой. Об этом aif.ru сообщил кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев.

Фактическая подписка — это услуга, которая открывает доступ к контенту. Эти материалы попадают под регулирование закона о защите прав потребителей.

«Люди часто ссылаются на ошибочность или говорят, что подписка была оформлена без их ведома, например, ребенком. В ряде случаев это помогает, особенно когда это стало следствием скрытой подписки или мелкого шрифта (в этом случае потребитель может сказать о неполной информации об услуге)», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что в таких случаях могут помочь и неполадки в работе сервиса, а также отсутствие нового контента.

При этом суд не всегда встает на сторону потребителя. В инстанции указывают на то, что клиент мог заблаговременно отключить подписку.

«Нередко вопрос решается тем, что доступ к контенту предоставлен, услуга оказана, но, увы, о фактических затратах не задумываются», — уточнил Моисеев.

Так забывается сама суть платы за услуги, зафиксированная в гражданском кодексе. При досрочном расторжении исполнитель вправе потребовать компенсации за фактически понесенные расходы. Однако в действительности не каждый сервис может точно сказать, сколько потратил на конкретного клиента.

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