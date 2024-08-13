В Белоруссии заявили о наращивании группировки НАТО у приграничной зоны страны

Западные соседи республики усиливают охрану территории и строят бетонные заграждения.

Страны НАТО продолжают наращивать военную группировку у границ Белоруссии. Об этом сообщил официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский.

«В приграничных районах Польши и прибалтийских государств, на границах с Латвией, Литвой и Польшей мы продолжаем отслеживать наращивание военной группировки НАТО, в том числе в рамках проводимых на их территории многочисленных учений и учений Североатлантического альянса», — заявил он.

По словам Бычковского, соседние с Белоруссией страны Евросоюза усилили охрану границы за счет привлечения армейских подразделений, спецназа и полиции. Также они продолжают строить на границе заградительные сооружения, в том числе бетонные блоки.

Белорусский президент Александр Лукашенко 10 августа заявил, что в небе над территориями Россией и Белоруссией были уничтожены воздушные цели с Украины.

По словам Лукашенко, около десятка средств противовоздушной обороны были переведены в повышенную боевую готовность. В том числе на перехват воздушных целей вылетели самолеты и вертолеты. При изучении обломков украинских дронов заключили, что часть компонентов произведена в странах НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Китае заявили об участии НАТО в планировании атаки ВСУ на Курскую область.