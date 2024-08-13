Пять человек пострадали после нападения террориста с топором и ножом в Турции

Пять человек пострадали в результате нападения 18-летнего террориста с топором и ножом в турецком городе Эскишехир. Об этом сообщило информагентство İhlas Haber Ajansı.

Нападение произошло возле трамвайной остановки в районе Тепебаши. Агрессивный мужчина налетел с топором и ножом на людей, сидевших в чайном саду в этом районе.

«Находившийся под воздействием военных игр, в которые он играл, напал с топором и ножом на граждан. Подозреваемый, который был одет в стальной жилет и шлем и скрывал лицо маской, ранил ножом пять человек», — отметили в информагентстве.

После нанесения травм мужчина поспешил скрыться с места преступления. Но его быстро задержали правоохранители. Его остановили во время погони. Из-за его противозаконных действий пять человек были госпитализированы.

«Состояние двоих из пострадавших, находящихся на лечении, опасно для жизни», — добавили в агентстве.

Также уточняется, что нападавший носил шлем и маску с изображением черепа на лице, а на его бронежилет был надет шеврон с изображением черепа — похожие во времена Великой Отечественной войны носили нацисты из 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что напавших на корреспондента «Известий» Наталью Графчикову признали виновными.