«Летела разводиться»: Седокова рассказала о семейной драме

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 30 0

Анна Седокова улетела в США для оформления развода

«Летела разводиться»: Седокова рассказала о семейной драме

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Что происходит в отношениях певицы с мужем?

Певица Анна Седокова призналась, зачем недавно летала в США. Оказалось, что знаменитая артистка отправилась туда, чтобы оформить развод с супругом — баскетболистом Янисом Тиммой.

Как отмечает 7Дней.ru, еще в прошлом году артистка неожиданно вернулась из Штатов, где некоторое время жила со спортсменом. В России ей пришлось снова реанимировать свой быт — она столкнулась с отсутствием жилья, няни для младшего сына и других привычных удобств. Несмотря на все трудности, Седокова решила остаться на Родине.

Отправившись вновь «за океан», знаменитость спровоцировала волну слухов вокруг ее личной жизни. Свет на свое путешествие в США она пролила лишь сейчас.

«Когда летела разводиться, но что-то пошло не так», — подписала романтичный снимок из автомобиля Седокова.

Известно, что в США живет не только любовь певицы, но и ее две дочери от предыдущих отношений. Средняя наследница Седоковой, например, недавно переехала в Бостон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Седокова намекнула на расставание с супругом.

+14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
89.95
1.96 96.69
1.51
«Луна продолжает свой холостой ход»: как лучше провести 13 августа

Последние новости

18:16
«Попросили высшие силы»: Катя Лель записала «магические мантры»
18:00
Мировой океан и Северный путь: чем займется Морская коллегия России
17:44
В ФСБ заявили об активной вербовке молодежи в приграничных регионах России
17:33
«Уничтожит города»: США готовятся к ядерному противостоянию с Россией и Китаем
17:30
Суд продлил арест блогеру Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве
17:26
«Летела разводиться»: Седокова рассказала о семейной драме

Сейчас читают

Стать «гуннами», чтобы «приблизить тюркский мир к Европе»: Курултай прошел в Венгрии
Сын музыканта Сергея Жукова сыграл собственного отца в фильме «Руки Вверх» - фото и видео
Хомяк из Telegram: что за шифры в Hamster Kombat и можно ли заработать на игре
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака