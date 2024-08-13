«Летела разводиться»: Седокова рассказала о семейной драме

Что происходит в отношениях певицы с мужем?

Певица Анна Седокова призналась, зачем недавно летала в США. Оказалось, что знаменитая артистка отправилась туда, чтобы оформить развод с супругом — баскетболистом Янисом Тиммой.

Как отмечает 7Дней.ru, еще в прошлом году артистка неожиданно вернулась из Штатов, где некоторое время жила со спортсменом. В России ей пришлось снова реанимировать свой быт — она столкнулась с отсутствием жилья, няни для младшего сына и других привычных удобств. Несмотря на все трудности, Седокова решила остаться на Родине.

Отправившись вновь «за океан», знаменитость спровоцировала волну слухов вокруг ее личной жизни. Свет на свое путешествие в США она пролила лишь сейчас.

«Когда летела разводиться, но что-то пошло не так», — подписала романтичный снимок из автомобиля Седокова.

Известно, что в США живет не только любовь певицы, но и ее две дочери от предыдущих отношений. Средняя наследница Седоковой, например, недавно переехала в Бостон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Седокова намекнула на расставание с супругом.