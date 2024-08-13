Свыше 30 человек пострадали при ударе ВСУ по автобусу в Лисичанске

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 40 0

Украинские боевики атаковали город кассетными боеприпасами.

Свыше 30 человек пострадали при ударе ВСУ по автобусу в Лисичанске

Фото: Telegram / Леонид Пасечник / glava_lnr_info

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ВСУ атаковали Лисичанск кассетными боеприпасами, один из снарядов попал в автобус с пассажирами. Об этом сообщил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

По данным министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, в результате удара ранения получил 31 человек — 18 из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе, один ребенок. Также известно о двоих погибших.

Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ночью ВСУ атаковали Белгородскую область. По сообщению губернатора региона Вячеслава Гладкова, тяжело ранен житель села Черемошное. Мужчину с минно-взрывной травмой, проникающим ранением брюшной полости и переломами обеих ног доставили в городскую больницу Белгорода.

Ранее 5-tv.ru рассказал подробности атаки украинского дрона на Запорожскую АЭС.

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