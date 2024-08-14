Несколько правил: врач объяснила, как предотвратить заражение сальмонеллезом

Переносчиками бактерии могут оказаться домашние животные.

Сальмонеллез можно избежать, соблюдая правила гигиены после контакта с животными. Об этом рассказала нутрициолог Жанна Садовская в беседе с URA.RU.

«Бактерия может быть в яйцах, а также в продуктах, содержащих яйцо (майонез, например), в мясе птицы, молочных продуктах, сырых морепродуктах. Также зараженной может оказаться и загрязненная вода. А среди домашних животных чаще всего переносчиками инфекции являются птицы», — рассказала врач.

Чтобы обезопасить себя от вредных бактерий, перед приготовлением яиц рекомендуется ополоснуть их средством для мытья овощей и фруктов. Также важно иметь на кухне отдельную доску и нож для разделывания сырого мяса, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

Врач также напоминает о необходимости мыть руки после контакта с животными и людьми. Это поможет предотвратить распространение микробов.

«Защиту от сальмонеллы в продуктах питания может гарантировать только термическая обработка. Бактерия практически сразу умирает при нагревании до 100 градусов. Если температура ниже, 70 градусов, например, то нужно обрабатывать продукт около 20 минут», — объяснила нутрициолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Семь жителей Петербурга заболели сальмонеллезом после употребления курицы-гриль.