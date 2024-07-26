Семь жителей Петербурга заболели сальмонеллезом после употребления курицы-гриль

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Кишечные бактерии обнаружили в продукции магазина EUROSPAR.

Семь жителей Петербурга заболели сальмонеллезом после употребления курицы-гриль

Фото: www.globallookpress.com

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Массовые отравления в России

Сальмонеллез диагностировали у семи жителей Петербурга, употреблявших в пищу курицу-гриль из магазина EUROSPAR. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что при изготовлении кулинарной продукции выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Зараженную продукцию уже сняли с производства, а готовые продукты питания отправили на изучение в лабораторию.

В магазине после случившегося провели полную дезинфекцию. В дирекции заявили, что обеспокоены ситуацией и предприняли все необходимые меры по предотвращению ее в будущем.

До этого сообщалось, что в Петербурге расследуют обстоятельства массового отравления сальмонеллезом после употребления в пищу курицы-гриль из супермаркета.

Проверка Роспотребнадзора установила, что продавцы не соблюдали условия хранения и не отслеживали сроки годности продукции. Кулинарный цех магазина временно закрыли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, в Москве 17 жильцов хостела были доставлены в инфекционные стационары с признаками сальмонеллеза после употребления в пищу шаурмы из соседнего ларька.

Тема:
Массовые отравления в России
21 июл
В Кузбассе 35 детей попали в больницу после отдыха в санатории
16 июл
В Москве произошло массовое отравление шаурмой
15 июл
Более 25 детей попали в больницу после отдыха в лагере Крыма
15 июл
Более половины исследованных образцов готовой еды могут быть опасными для здоровья
11 июл
Фасоль закупалась за рубежом: последние данные о заражении россиян ботулизмом
9 июл
Более 30 детей госпитализированы с кишечной инфекцией после отдыха в лагере Тувы
7 июл
Сальмонеллез подтвердился у 75 отравившихся в бурятском кафе
6 июл
«Тараканы бегали»: кафе в Бурятии, где отравились люди, имело дурную репутацию
5 июл
В Дагестане возбудили уголовное дело после отравления 16 человек в местном кафе
4 июл
Свыше 30 человек отравились в кафе в Братске: что об этом известно
+23° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
85.57
0.16 93.26
0.09
Наслаждайтесь жизнью: астропрогноз для всех знаков зодиака на август 2024...

Последние новости

20:08
Сенсационная находка: на Марсе обнаружены давние признаки жизни
19:51
На пользу Трампу: как в Израиле шантажируют Джо Байдена
19:35
Были даже кони: Лопес не пригласила Аффлека на вечеринку в честь своего дня рождения
19:18
Семь жителей Петербурга заболели сальмонеллезом после употребления курицы-гриль
19:00
«Утрата тонких эмоций»: как цирроз печени влияет на деменцию
18:58
Мощный пожар произошел в жилом доме в Ульяновске

Сейчас читают

Время проявить себя: прогноз Таро на неделю с 29 июля по 4 августа
Наслаждайтесь жизнью: астропрогноз для всех знаков зодиака на август 2024 года
«Брак надо сохранить»: муж Алсу не намерен сдаваться просто так
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака