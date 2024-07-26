Семь жителей Петербурга заболели сальмонеллезом после употребления курицы-гриль

Сальмонеллез диагностировали у семи жителей Петербурга, употреблявших в пищу курицу-гриль из магазина EUROSPAR. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что при изготовлении кулинарной продукции выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Зараженную продукцию уже сняли с производства, а готовые продукты питания отправили на изучение в лабораторию.

В магазине после случившегося провели полную дезинфекцию. В дирекции заявили, что обеспокоены ситуацией и предприняли все необходимые меры по предотвращению ее в будущем.

До этого сообщалось, что в Петербурге расследуют обстоятельства массового отравления сальмонеллезом после употребления в пищу курицы-гриль из супермаркета.

Проверка Роспотребнадзора установила, что продавцы не соблюдали условия хранения и не отслеживали сроки годности продукции. Кулинарный цех магазина временно закрыли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, в Москве 17 жильцов хостела были доставлены в инфекционные стационары с признаками сальмонеллеза после употребления в пищу шаурмы из соседнего ларька.