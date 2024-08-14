От принца Гарри и Меган Маркл сбежал очередной помощник

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 16 0

Помощник принца Гарри и его супруги Меган Маркл Джош Кеттлер покинул должность

От принца Гарри и Меган Маркл сбежал очередной помощник

Фото: www.globallookpress.com / PPE/face to face

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Три месяца работы с королевской парой для него оказалось слишком много.

Помощник принца Гарри и его супруги Меган Маркл Джош Кеттлер покинул свою должность. Об этом сообщил Page Six.

Кеттлер проработал у знаменитой пары всего лишь три месяца. Официальных комментариев не было, но причина всем достаточно очевидна. Меган Маркл неоднократно была замешана в скандалах с прислугой. Она прославилась своим жестоким отношением к своим же сотрудникам. Число людей, которые сбежали от нее, уже превысило два десятка.

Принц Гарри и Меган Маркл до сих пор не могут наладить отношения и с королевской семьей. Герцог Сассекский не общается с отцом. В газетах писали, что всему виной были деньги, якобы король Карл III отказался обеспечивать сына и невестку. Гарри с Меган переехали в США, но, если на предстоящих выборах президента победит Дональд Трамп, то пару могут депортировать из страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стилист объяснила любовь Меган Маркл к длинным и широким брюкам.

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