«Чем теперь угрожать?» — у США заканчиваются рычаги давления на Россию

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 43 0

Салливан: у США заканчиваются рычаги давления на Россию

«Чем теперь угрожать?» — у США заканчиваются рычаги давления на Россию

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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Ни один из множества «кнутов», примененных на Украине, не дал результатов.

У США заканчиваются рычаги давления на Россию. С таким заявлением выступил бывший американский посол в РФ Джон Салливан, его слова приводит издание Foreign Policy.

«Если бы было что-то, что мы могли сделать, чтобы заставить Россию подчиниться нашей воле, мы бы это уже сделали на Украине. Чем мы им теперь будем угрожать?», — задался вопросом дипломат.

По словам Салливана, Вашингтон уже использовал «множество кнутов» в отношении Москвы на полях специальной военной операции на Украине, однако все они оказались нерабочими.

Глава российского государства Владимир Путин уже отмечал, что попытка ослабить Россию — это долгосрочная стратегия Запада. Но несмотря на постоянно вводимые ограничения и санкционное давление — план западных элит оказался провальным. К слову, о невозможности санкций повлиять на экономику России неоднократно говорили эксперты из США и Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией.

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