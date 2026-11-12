Уиткофф заявил о положительной атмосфере на переговорах в Абу-Даби

По словам спецпосланника президента США, представители Москвы и Киева активно взаимодействовали друг с другом во время встречи.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рад возобновлению работы в трехстороннем формате по вопросам урегулирования украинского конфликта. Об этом он заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Для нас сегодняшняя встреча очень важна. Я очень рад, что мы готовы объявить о том, что вновь начали работу в трехстороннем формате», — отметил Уиткофф.
Он также передал слова главы Белого дома Дональда Трампа, который выступает за скорейшее завершение конфликта и поддерживает усилия по его урегулированию. По словам Уиткоффа, апредставители США делают все необходимое для достижения этой цели.
Спецпосланник положительно оценил и недавние переговоры в ОАЭ. Он отметил, что встреча прошла в благоприятной атмосфере, а представители России и Украины активно взаимодействовали друг с другом.
«Что касается встреч в ОАЭ, мы считаем и оцениваем, что они прошли в очень положительной атмосфере. Представители обеих сторон, России и Украины, активно работали друг с другом», — отметил Уиткофф.
Переговоры Владимира Путина с американской делегацией проходят в Кремле. Стороны обсуждают вопросы, которые ранее поднимались на трехсторонних встречах в Абу-Даби.
Переговоры в ОАЭ состоялись 10 и 11 ноября. Участники обсудили вопросы безопасности, гуманитарные инициативы и возможные пути урегулирования конфликта.
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