Миллиардер Рихард Люгнер скончался через два месяца после шестой свадьбы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 41 0

Бизнесмен в июле перенес разрыв сердечного клапана.

Миллиардер Рихард Люгнер скончался через два месяца после шестой свадьбы

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO

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Австрийский миллиардер Рихард Люгнер, который всего два месяца назад в шестой раз женился, умер на 92-м году жизни в своем особняке в Вене. Об этом пишет PageSix.

Причина смерти не уточняется, однако известно, что 12 июля Люгнер перенес разрыв сердечного клапана и сразу после операции отдал распоряжения насчет своих похорон.

Последней супругой миллиардера стала 42-летняя Симона Рейлендер, свадьбу с которой он сыграл в июне этого года. Попав в больницу, Люгнер передал жене управление бизнесом, назвав ее «единственным боссом» своей империи.

Будучи по образованию строителем, Люгнер преуспел на реализации небольших проектов в период строительного бума 1960-х годов. В 1975-м он добился первого крупного успеха, получив заказ на строительство Исламского центра Вены — первой и самой большой мечети в Австрии. А 1990 году открыл Lugner City — седьмой по величине торговый центр в Австрии.

Также Люгнер известен как многолетний спонсор Венского бала, каждый год приглашавший мировых знаменитостей и выплачивавший им баснословные гонорары. Среди гостей в разные годы были Софи Лорен, Памела Андерсон, Пэрис Хилтон, Ким Кардашьян, Иванка Трамп, Джина Лоллобриджида, Голди Хоун, Мелани Гриффит и многие другие.

Предприниматель дважды выдвигал свою кандидатуру на пост президента Австрии как независимый кандидат, набрав в 1998 году 9,91% голосов, а в 2016-м — 2,26%.

У Люгнера остались два сына и две дочери, младшая из которых родилась в 1993 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что олимпийская чемпионка в толкании ядра Галина Зыбина скончалась на 94-м году жизни.

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