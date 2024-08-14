В Калининграде внедорожник сбил пять пешеходов на тротуаре

В результате наезда внедорожника на тротуар в Калининграде пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes, не справившись с управлением, вылетел на тротуар и совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП пострадало пять человек», — отметили в ведомстве.

ДТП произошло на улице Черняховского. 33-летний водитель иномарки не справился с управлением, вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Троих человек, получивших тяжкий и средней тяжести вред здоровью, госпитализировали, а двоих, которые отделались легкими повреждениями, отправили на амбулаторное лечение.

Как выяснили правоохранители, наехавший на пешеходов уже привлекался к административной ответственности из-за вождения в состоянии опьянения.

Сейчас мужчина, в поведении которого сотрудники ГАИ отметили немало странного, проходит медицинское освидетельствование. А после его доставят в отделение полиции. На месте же происшествия продолжать работать сотрудники Госавтоинспекции.

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