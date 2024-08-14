В Калининграде внедорожник сбил пять пешеходов на тротуаре

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 33 0

Троих пострадавших госпитализировали, двоим назначили амбулаторное лечение.

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В результате наезда внедорожника на тротуар в Калининграде пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes, не справившись с управлением, вылетел на тротуар и совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП пострадало пять человек», — отметили в ведомстве.

ДТП произошло на улице Черняховского. 33-летний водитель иномарки не справился с управлением, вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Троих человек, получивших тяжкий и средней тяжести вред здоровью, госпитализировали, а двоих, которые отделались легкими повреждениями, отправили на амбулаторное лечение.

Как выяснили правоохранители, наехавший на пешеходов уже привлекался к административной ответственности из-за вождения в состоянии опьянения.

Сейчас мужчина, в поведении которого сотрудники ГАИ отметили немало странного, проходит медицинское освидетельствование. А после его доставят в отделение полиции. На месте же происшествия продолжать работать сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в ДНР фура сбила группу подростков на велосипедах.

+13° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
92.66
2.71 100.56
3.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:00
«Нежные черты»: беременной Погребняк предсказали пол будущего малыша
4:40
Одна на миллион: у школьницы из-за редкой аллергии начала отмирать кожа
4:20
В Калининграде внедорожник сбил пять пешеходов на тротуаре
4:00
«Запомню навсегда»: как Харламов сделал предложение Ковальчук
3:40
Два ребенка погибли в результате пожара в квартире в Волгограде
3:20
Забирайте: жители временно оставленных сел Курской области жертвуют скот нуждающимся

Сейчас читают

Стать «гуннами», чтобы «приблизить тюркский мир к Европе»: Курултай прошел в Венгрии
Сын музыканта Сергея Жукова сыграл собственного отца в фильме «Руки Вверх» - фото и видео
Суд оставил под арестом генерала Шамарина по делу о взятке
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака