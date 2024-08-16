Идите на риск без оглядки: китайский гороскоп на неделю с 19 по 25 августа

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 19 по 25 августа 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя нас ждет яркая, контрастная — при более чем спокойном, если не сказать, сдерживающем начале. На этой неделе будут дни, которые вполне могут поддержать великие свершения.

Если у вас есть что-то важное на неделе — обязательно используйте вторник и четверг! И постарайтесь разгрузить понедельник — день истинной потери, поскольку все дела в этот день обернутся потерей времени и уйдут в никуда.

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Понедельник, 19 августа 2024 года

5-tv.ru

День Деревянного кролика

Не только истинная потеря омрачает перспективы этого дня, но и негативные энергии от звезд. Не стоит рваться в бой в понедельник, поберегите силы, возьмите передышку и выберите для активности другие дни. Дела, намеченные на этот день, рискуют пойти из рук вон плохо.

Совет: сейчас особенно благоприятное время для роста, но не торопите события. Постоянно корректируйте свой путь и доверяйте сердцу.

Вторник, 20 августа 2024 года

5-tv.ru

День Огненного дракона

Это сочный, самодостаточный, пробивной знак. С энергиями месяца он сочетается весьма гармонично, китайцы называют такое сочетание Три Гармонии Сань Хе. К этому дню прилетают звезда небесного счастья, добродетель месяца. В такой день дела могут получаться легко благодаря структуре птица стремится в гнездо.

Можно проводить собрания, обращаться за медпомощью, искать работу, подписывать контракты, начинать обучение, предлагать руку и сердце, объявлять о помолвке, инвестировать, закладывать фундамент. Высока вероятность, что все сложится позитивно.

Совет: приобретайте, торгуйтесь, обменивайтесь информацией. Встречайтесь с друзьями для общения и совместных мероприятий. Вдохновляйте их.

Среда, 21 августа 2024 года

5-tv.ru

День Огненной змеи

Резко контрастирует с предыдущим днем. Звезда Красный песок, Красный Феникс и Парящего змея делают этот день неприменимым для дел высокого уровня важности — не стоит открывать бизнес или закатывать пир горой в этот день.

Проведите его тихо, в маленьких рутинных делах. Он хорош для саморазвития, а вот для работы с документами не годится абсолютно.

Совет: думайте о дальней перспективе. Успешное завершение уже недалеко. Действуйте мягко, гибко, но настойчиво. Не держитесь за то, что имеете, и желаемое придет к вам.

Четверг, 22 августа 2024 года

5-tv.ru

День Каменной лошади

Счастливая звезда Добродетель месяца делает этот день прекрасным для визитов к родственникам. Прекрасный день для того, чтобы сделать предложение, объявить о помолвке. И деловые мероприятия получат поддержку энергий дня — хорошо проводить встречи, подписывать контракты, просить о повышении.

Строительные работы также хороши в этот день — все, что связано с землей, пройдет успешно. И чем больше будет ваша активность, тем больше вероятность получить какие-то приятные бонусы от благоприятных звезд спустя два-четыре месяца. Планируйте дела на этот день, закладывайте фундамент своих будущих удач.

Совет: вглядитесь вглубь проблемы, пока не поймете сути происходящего. Это откроет путь и обеспечит успех.

Пятница, 23 августа 2024 года

5-tv.ru

День Земляной козы

Звезда небесного успеха, Огненная звезда и небесная добродетель сияют, давая поддержку завершению проектов. Здесь оказывается звезда болезней, которая мешает спокойному прохождению медицинских процедур.

Тем не менее, этот день подойдет для въезда в новый дом.

Совет: осознайте свои скрытые возможности. Забудьте о страхах и тревожных предчувствиях. Вы идете по верному пути. Ваша цель уже близка.

Суббота, 24 августа 2024 года

5-tv.ru

День Стальной обезьяны

Оказывается в структуре день вверх дном и может преподнести сюрпризы. Постарайтесь избегать конфликтов и по возможности сглаживать острые углы.

Несмотря на то, что древние тексты говорят об отсутствии энергии в этот день, его допустимо использовать для переговоров, планирования, начала обучения и обращения за медицинской помощью.

Совет: идите на риск без оглядки. Вы не можете избежать препятствия: оно будет возникать перед вами снова и снова. Победите свой страх. Практикуйтесь, тренируйтесь, привыкайте к опасности.

Воскресенье, 25 августа 2024 года

5-tv.ru

День Золотого петуха

Неблагоприятный день, несущий в себе негативные пробивающие энергии. Он может подойти для уборки, для избавления от негатива, очищения от накипи — как ментальной, так и расхламления на физическом уровне.

Структура дня тоже не может похвастаться красотой «Балдахин в небесной тюрьме» — риск столкнуться или даже вызвать противоречия и ссоры. В такой ситуации лучше умерить пыл и действовать консервативно.

Совет: будьте очень осторожны, действуйте незаметно. Скрывайте свою силу и приспосабливайтесь ко всему, что встречается на вашем пути. Не навязывайте свою волю. Сосредоточьтесь на деталях.

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