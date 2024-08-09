Крушение в жилом районе: при авиакатастрофе в Бразилии никто на земле чудом не пострадал

Пассажирский лайнер рухнул на город Виньедо в штате Сан-Паулу.

При падении самолета в бразильском штате Сан-Паулу никто на земле не пострадал. Об этом сообщает бразильский новостной портал G1.

До этого сообщалось, что самолет ATR-72 авиакомпании Passaredo Airlines во время перелета из Каскавеля в штате Парана в Гуарульюс в Сан-Паулу потерпел крушение, упав на город Виньедо.

На борту воздушного судна находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Все они, по данным местных властей, погибли.

Перед этим в сети появились кадры потерпевшего крушение самолета. На них видны охваченные огнем обломки воздушного судна и валящий из фюзеляжа дым.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео, на котором запечатлен момент крушения пассажирского самолета в Бразилии.